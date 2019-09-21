История в датах: 21 сентября

21 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва — решающее сражение между русским войском князя Дмитрия Донского и войском Золотой Орды, которое завершилось разгромом ордынцев. С 1995 года в этот день в России отмечается День воинской славы. На фото: репродукция картины Александра Бубнова «Утро на поле Куликовом»
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Фото: Getty Images/Bettmann
21 сентября отмечается Международный день мира — этот праздник, учрежденный ООН в 1981 году, призван укреплять идеалы мира внутри государств и народов и между ними. На фото: второклассники школы в Кливленде в 1970 году
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Фото:commons.wikimedia.org
21 сентября 1909 года в Зальцбурге Альберт Эйнштейн впервые представил широкой публике свою теорию относительности, в которой фактически пересмотрел традиционное понимание пространства и времени. На фото: Эйнштейн в патентном бюро в 1905 году
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Фото: РИА Новости
21 сентября 1799 года начался знаменитый переход армии Суворова, состоявшей из русских и австрийских войск, через Альпы для того, чтобы разбить французские силы в Швейцарии. Переход завершился 8 октября 1799 года — сразу после завершения перехода русские войска нанесли поражение французской армии, но полностью достичь поставленной цели Суворову не удалось. На фото: фрагмент картины В.И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы»
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