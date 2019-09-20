История в датах: 20 сентября

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел пятикилометровый ледник Колка, в результате чего погибли 127 человек — 110 из них до сих пор считаются пропавшими без вести. В том числе погибла находившаяся в ущелье съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. На фото: работы по расчистке участка дороги, ведущей в селения Кармадон и Кобан