История в датах: 20 сентября

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Фото: commons.wikimedia.org
20 сентября 1862 года в Великом Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России» — монумент, посвященный тысячелетию призвания варягов на Русь, представляет собой гигантский шар-державу, окруженный несколькими скульптурными группами, повествующими о различных эпизодах истории Руси. На фото: репродукция картины Богдана Виллевальде «Открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде в 1862 году»
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Фото: ТАСС/Рамазан Логкуев
20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел пятикилометровый ледник Колка, в результате чего погибли 127 человек — 110 из них до сих пор считаются пропавшими без вести. В том числе погибла находившаяся в ущелье съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. На фото: работы по расчистке участка дороги, ведущей в селения Кармадон и Кобан
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Фото: РИА Новости
20 сентября 1878 года в здании Александровской гимназии в Петербурге торжественно открылись Бестужевские курсы — первое в стране высшее учебное заведение для женщин, где преподавали в том числе Д.И. Менделеев, И.Ф. Анненский, Л.А. Орбели. На фото: курсистки Бестужевских курсов в 1913 году
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
20 сентября 1946 года в Каннах состоялся первый Каннский фестиваль — один из самых престижных киносмотров в мире. В действительности, попытка провести кинофестиваль была предпринята еще в 1939 году, однако она оказалась неудачной — и поэтому его историю принято вести с 1946 года. На фото: «Золотая пальмовая ветвь» 66-го Каннского кинофестиваля
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Фото: Global Look Press
20 сентября 1519 года испанская экспедиция под командованием Фернана Магеллана вышла в первое в истории человечества кругосветное плавание. Оно продлится почти три года и завершится 6 сентября 1522 года. На фото: средневековая гравюра с портретом мореплавателя
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