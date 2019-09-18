История в датах: 18 сентября

18 сентября 1698 года в парижскую тюрьму Бастилию был переведен узник в железной маске. Он прожил в полном одиночестве в одном из казематов до своей смерти в 1703 году. Его личность так никогда и не была установлена — не помогли даже архивы тюрьмы, рассекреченные в годы Великой французской революции. Наибольшее распространение получила версия, согласно которой таким образом был изолирован близкий родственник или двойник Людовика XIV. На фото: узник в железной маске на анонимной гравюре времен Французской революции