История в датах: 18 сентября

18 сентября 1793 года Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия — места, где заседает конгресс США. На фото: Капитолий в 2017 году
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Фото: commons.wikimedia.org
18 сентября 1947 года в США была основана Центральная разведывательная служба (ЦРУ) — основной орган внешней и контрразведки страны. На фото: общий вид комплекса зданий штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния
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Фото: commons.wikimedia.org
18 сентября 1698 года в парижскую тюрьму Бастилию был переведен узник в железной маске. Он прожил в полном одиночестве в одном из казематов до своей смерти в 1703 году. Его личность так никогда и не была установлена — не помогли даже архивы тюрьмы, рассекреченные в годы Великой французской революции. Наибольшее распространение получила версия, согласно которой таким образом был изолирован близкий родственник или двойник Людовика XIV. На фото: узник в железной маске на анонимной гравюре времен Французской революции
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Фото: РИА Новости
18 сентября 1933 года советские власти приняли окончательное решение о сносе Сухаревой башни — расположенного в Москве памятника архитектуры, возведенного в 1695 году. Не помогло даже заступничество известного архитектора Ивана Жолтовского. Долгое время эта башня, в которой в том числе жил сподвижник Петра I Яков Брюс, считалась одной из главных достопримечательностей Москвы. На фото: Сухарева башня на гравюре XIX века
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