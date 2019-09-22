История в датах: 22 сентября

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
22 сентября 1784 года на Аляске была основана Гавань Трех Святителей — первое постоянное поселение, созданное группой русских исследователей во главе с Григорием Шелиховым, купцом и путешественником, в 1783–1786 годах возглавившим экспедицию в Русскую Америку. На фото: гравюра 1802 года «Вид селения купца Шелехова на острове Кадьяк в гавани Маникаксяк, или Трех Святителей»
На весь экран
Фото: Getty Images/Barcroft
22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов, который появился в 1996 году из-за резкого сокращения численности самых крупных млекопитающих планеты. На фото: сотрудники центра по спасению и реабилитации слонов имени Дэвида Шелдрика в Кении кормят осиротевших слонят
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил всех рабов на территории США свободными «отныне и навсегда» — Декларация об отмене рабства в стране вступила в силу 1 января 1863 года. На фото: репродукция прокламации об освобождении рабов
На весь экран
Фото: Getty Images/Aurelien Meunier
22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля — в этом году празднику исполняется 20 лет, впервые он был введен в 1997 году в Англии. На фото: Всемирный день без автомобиля в Париже в 2015 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.