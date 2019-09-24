История в датах: 24 сентября

24 сентября 1938 года начался беспосадочный перелет самолета «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток. На борту находились Валентина Гризодубова, Марина Раскова и Полина Осипенко. Перелет продлился 26 часов, из-за закончившегося топлива Гризодубова вынуждена посадить самолет в тайге, однако в результате был установлен женский мировой авиационный рекорд дальности. На фото: летчицы у самолета АНТ-37 «Родина» перед вылетом
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
24 сентября на Дальнем Востоке отмечается День тигра. Праздник был учрежден в 2000 году дальневосточными активистами, однако постепенно распространился и на другие регионы России. На фото: тигрица Уссури в Приморском сафари-парке в 2017 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/Cliff Hide
24 сентября отмечается Международный день глухих — эта дата была учреждена еще в 1951 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются слабослышащие люди. То есть, по статистике, примерно каждый десятый житель земли. На фото: слабослышащие дети во время пения на языке жестов в Великобритании в 2012 году
На весь экран
Фото: ТАСС
24 сентября 1916 года отечественному авиатору Константину Арцеулову удалось впервые в истории выполнить в воздухе штопор и благополучно вывести из него машину — до этого момента считалось, что сорвавшийся в штопор самолет становится полностью неуправляемым. На фото: Константин Арцеулов у самолета «Блерио-11» в Севастополе, 1912 год
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.