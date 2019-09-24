История в датах: 24 сентября

24 сентября отмечается Международный день глухих — эта дата была учреждена еще в 1951 году для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми ежедневно сталкиваются слабослышащие люди. То есть, по статистике, примерно каждый десятый житель земли. На фото: слабослышащие дети во время пения на языке жестов в Великобритании в 2012 году