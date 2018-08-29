История в датах: 29 августа

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ru.wikipedia.org
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане прошли испытания первого советского заряда для атомной бомбы. С этого момента СССР стал второй ядерной державой в мире. Между тем, в 2009-м Генеральная ассамблея ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. На фото: взрыв бомбы РДС-1, 29 августа 1949 года
На весь экран
Фото: Global Look Press
29 августа 1958 года родился Майкл Джексон, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки
На весь экран
Фото: Global Look Press
29 августа 1982 года скончалась Ингрид Бергман. Актриса входит в пятерку величайших звезд кино в рейтинге Американского института киноискусства. На ее счету три премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса». На фото: Ингрид Бергман в фильме «Доллар», 1938 год.
На весь экран
Фото: Global Look Press
29 августа 1831 года английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. На фото: Фарадей экспериментирует в своей лаборатории с индукционным кольцом, 1831 год.
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.