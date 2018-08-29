История в датах: 29 августа

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане прошли испытания первого советского заряда для атомной бомбы. С этого момента СССР стал второй ядерной державой в мире. Между тем, в 2009-м Генеральная ассамблея ООН объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. На фото: взрыв бомбы РДС-1, 29 августа 1949 года