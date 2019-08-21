История в датах: 21 августа

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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
21 августа 1968 года войска Варшавского договора, кроме Румынии, ввели войска в Чехословакию и положили конец реформам «Пражской весны». На фото: советский танк на одной из улиц Праги в августе 1968 года
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
21 августа 1987 года родился российский биатлонист Антон Шипулин. На фото: Шипулин на огневом рубеже эстафеты 4x7,5 км среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в 2017 году
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Фото: ТАСС/Владимир Яцина
21 августа 1997 года умер Юрий Никулин. На фото: художественный руководитель Цирка на Цветном бульваре народный артист СССР лауреат Государственной премии РСФСР Юрий Владимирович Никулин в 1990 году
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Фото: Global Look Press
21 августа 1911 года работником Лувра была похищена одна из самых знаменитых картин в истории — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Цель ее похищения так и не была установлена. 4 января 1914 года картина вернулась в музей. На фото: «Мона Лиза» в Лувре в 2011 году
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