Прямой эфир

История в датах: 21 августа

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
21 августа 1968 года войска Варшавского договора, кроме Румынии, ввели войска в Чехословакию и положили конец реформам «Пражской весны». На фото: советский танк на одной из улиц Праги в августе 1968 года
На весь экран
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
21 августа 1987 года родился российский биатлонист Антон Шипулин. На фото: Шипулин на огневом рубеже эстафеты 4x7,5 км среди мужчин на чемпионате мира по биатлону в 2017 году
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Яцина
21 августа 1997 года умер Юрий Никулин. На фото: художественный руководитель Цирка на Цветном бульваре народный артист СССР лауреат Государственной премии РСФСР Юрий Владимирович Никулин в 1990 году
На весь экран
Фото: Global Look Press
21 августа 1911 года работником Лувра была похищена одна из самых знаменитых картин в истории — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Цель ее похищения так и не была установлена. 4 января 1914 года картина вернулась в музей. На фото: «Мона Лиза» в Лувре в 2011 году
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019