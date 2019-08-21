История в датах: 21 августа

21 августа 1911 года работником Лувра была похищена одна из самых знаменитых картин в истории — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Цель ее похищения так и не была установлена. 4 января 1914 года картина вернулась в музей. На фото: «Мона Лиза» в Лувре в 2011 году