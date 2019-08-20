История в датах: 20 августа

20 августа 1812 года указом Александра I Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями. В этой должности Кутузов руководил разгромом наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года, затем заграничным походом русской армии в 1813-м. На фото: портрет Кутузова, написанный Р. Волковым между 1812 и 1830 годами