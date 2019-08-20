История в датах: 20 августа

20 августа 1812 года указом Александра I Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями. В этой должности Кутузов руководил разгромом наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года, затем заграничным походом русской армии в 1813-м. На фото: портрет Кутузова, написанный Р. Волковым между 1812 и 1830 годами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
20 августа 1937 года родился Андрей Кончаловский, российский режиссер, народный артист РСФСР. На фото: Кончаловский во время пресс-конференции, посвященной официальному открытию «Русских cезонов» в Японии
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Фото: РИА Новости/Юрий Иванов
20 августа 1932 года родился советский и российский писатель Василий Аксенов. На фото: писатель в 1970 году
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Фото: TASS/DPA/Julian Stratenschulte
20 августа 1897 года в Секундерабаде (Индия) британский врач Рональд Росс в ходе экспериментов над животными доказал, что комары являются переносчиками малярии. За это открытие в 1902 году Росс был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине
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