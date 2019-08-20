Прямой эфир

История в датах: 20 августа

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
20 августа 1812 года указом Александра I Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями. В этой должности Кутузов руководил разгромом наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года, затем заграничным походом русской армии в 1813-м. На фото: портрет Кутузова, написанный Р. Волковым между 1812 и 1830 годами
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
20 августа 1937 года родился Андрей Кончаловский, российский режиссер, народный артист РСФСР. На фото: Кончаловский во время пресс-конференции, посвященной официальному открытию «Русских cезонов» в Японии
На весь экран
Фото: РИА Новости/Юрий Иванов
20 августа 1932 года родился советский и российский писатель Василий Аксенов. На фото: писатель в 1970 году
На весь экран
Фото: TASS/DPA/Julian Stratenschulte
20 августа 1897 года в Секундерабаде (Индия) британский врач Рональд Росс в ходе экспериментов над животными доказал, что комары являются переносчиками малярии. За это открытие в 1902 году Росс был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019