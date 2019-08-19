История в датах: 19 августа

19 августа во всем мире отмечается День гуманитарной помощи. Эта дата была выбрана потому, что в этот день в 2003 году в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека. В 2009 году День гуманитарной помощи посвятили памяти тех, кто погиб, спасая чужие жизни. На фото: разгрузка грузовиков МЧС РФ с российской гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины 21 февраля 2017 года