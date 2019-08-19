История в датах: 19 августа

19 августа в России отмечается Яблочный спас, или Преображение Господне — праздник, который традиционно символизирует переход от лета к осени и зиме. В этот день верующие приносят в церковь на освящение яблоки и другие плоды своего урожая, а также колосья пшеницы. На фото: празднование Яблочного спаса в Санкт-Петербурге, 2015 год
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Фото: ТАСС\Виктор Драчев
19 августа во всем мире отмечается День гуманитарной помощи. Эта дата была выбрана потому, что в этот день в 2003 году в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека. В 2009 году День гуманитарной помощи посвятили памяти тех, кто погиб, спасая чужие жизни. На фото: разгрузка грузовиков МЧС РФ с российской гуманитарной помощью для жителей юго-востока Украины 21 февраля 2017 года
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Фото: Getty Images
19 августа 1883 года родилась Коко Шанель - великий французский модельер, основательница модного дома Шанель. На фото: Коко Шанель в 50-х годах
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Фото: Global Look Press
19 августа 1907 года в Петербурге освятили собор Воскресения Христова, сегодня больше известный как храм Спаса на Крови, возведенный на месте, где в 1881 году во время покушения был смертельно ранен император Александр II. На фото: вид сверху на собор
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