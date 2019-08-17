История в датах: 17 августа

17 августа 1998 года правительство РФ и Центробанк объявили о техническом дефолте по государственным краткосрочным облигациям и отказе удерживать стабильный курс рубля. Курс доллара за полтора месяца после этого вырос почти в 2,5 раза. На фото: обменный пункт на Киевском вокзале 14 августа 1998 года