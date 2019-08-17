История в датах: 17 августа

17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» достиг географического Северного полюса Земли. На фото: ледокол «Арктика» в 1977 году
На весь экран
Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе
17 августа 1998 года правительство РФ и Центробанк объявили о техническом дефолте по государственным краткосрочным облигациям и отказе удерживать стабильный курс рубля. Курс доллара за полтора месяца после этого вырос почти в 2,5 раза. На фото: обменный пункт на Киевском вокзале 14 августа 1998 года
На весь экран
Фото: ТАСС/Коньков Александр
17 августа 1942 года родился Муслим Магомаев. На фото: певец во время выступления, 1972 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Алексей Михеев
17 августа 1987 года летчик-испытатель Виктор Пугачев поднял в воздух палубный истребитель корабельного базирования Су-33 (Су-27К). На фото: истребитель-бомбардировщик Су-33 на полигоне у Кольского полуострова в 1997 году
На весь экран
Фото: TASS/AP
17 августа 1896 года считается началом клондайкской золотой лихорадки. В этот день трое старателей обнаружили золото на ручье Бонанза-Крик, впадающем в реку Клондайк. На фото: Клондайк в 1897 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.