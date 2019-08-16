История в датах: 16 августа

16 августа 1992 года в Москве состоялся первый матч сборной России по футболу — товарищеская игра с командой Мексики. Российские спортсмены одержали победу со счетом 2:0
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
16 августа 2009 года во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009 в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились два самолета Су-27 пилотажной группы «Русские витязи». Погиб командир эскадрильи Игорь Ткаченко
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Фото: Global Look Press
16 августа 1960 года Кипр стал самостоятельным государством — Республикой Кипр
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
16 августа 1977 года скончался американский певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли. В мире продано более 1 млрд экземпляров его пластинок
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