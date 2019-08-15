История в датах: 15 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
15 августа 1997 года Центробанк запретил в России расчеты в долларах и другой иностранной валюте. Положение вступило в силу с 1 ноября того же года. Единственным платежным средством стал российский рубль
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Фото: Global Look Press
15 августа 1723 года открылась летняя резиденция российских императоров Петергоф. Статус города он приобрел в 1762 году. В городе находится памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII–XIX веков музей-заповедник «Петергоф»
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Фото: Global Look Press
15 августа — профессиональный праздник археологов России, Белоруссии и Казахстана
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Фото: Getty Images
15 августа 1947 года Индия — бывшая британская колония — стала независимой. Она была разделена на два государства — Индийский Союз и доминион Пакистан. На фото: жители Калькутты празднуют День независимости
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Фото: Global Look Press
15 августа 1972 года родился американский актер Бен Аффлек. За свою более чем 20-летнюю карьеру он получил две премии «Оскар» (1998, 2013), два «Золотых глобуса» (1998, 2013), BAFTA (2013), а также Кубок Вольпи (2006) и «Сезар» (2013)
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