История в датах: 13 августа

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Фото: Getty Images/ullstein bild
13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, ставшей границей между Германской Демократической Республикой и Западным Берлином. На фото: люди пытаются увидеться с родственниками и друзьями, оставшимися на противоположной стороне стены, август 1961 года
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
13 августа 1865 года был открыт Санкт-Петербургский зоосад, ныне Ленинградский зоологический парк, один из первых зоопарков России. На фото: посетители у входа в зоопарк в 2015 году
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Фото: РИА Новости
13 августа 1937 года над Арктикой исчез самолет легендарного советского летчика Сигизмунда Леваневского. 12 августа четырехмоторный самолет начал полет из Москвы через Северный полюс на Аляску. Радиосвязь с самолетом прервалась на следующий день. После пропажи были организованы поиски в СССР и США, но результатов они не дали. На фото: экипаж самолета перед последним вылетом, аэродром Щелково, 12 августа 1937 года
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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
13 августа 1926 года родился Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 по 2006 годы.
На фото: Фидель Кастро в 1989 на Кубе
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