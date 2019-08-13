История в датах: 13 августа

13 августа 1937 года над Арктикой исчез самолет легендарного советского летчика Сигизмунда Леваневского. 12 августа четырехмоторный самолет начал полет из Москвы через Северный полюс на Аляску. Радиосвязь с самолетом прервалась на следующий день. После пропажи были организованы поиски в СССР и США, но результатов они не дали. На фото: экипаж самолета перед последним вылетом, аэродром Щелково, 12 августа 1937 года