История в датах: 12 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
12 августа ежегодно отмечается День Военно-воздушных сил России. На фото: истребители Су-27П во время генеральной репетиции военно-морского парада к Дню ВМФ в Санкт-Петербурге в 2017 году
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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
12 августа 1928 года в Москве основан Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького. На фото: отдыхающие во время катания на лодках в парке в 1983 году
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Фото: Global Look Press/Andrey Pronin
12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпел крушение российский атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск». Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. На фото: мемориал «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время» в Мурманске
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Фото: Global Look Press/Science Museum
12 августа 1887 года родился Эрвин Шредингер — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии по физике в 1933 году. На фото: Эрвин Шредингер за работой в 1950 году
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Лидия Широнина
12 августа отмечается Всемирный день слонов, который проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме истребления этих животных. На фото: детеныш азиатского слона по имени Филимон, родившийся в июне 2017 года в Московском зоопарке
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