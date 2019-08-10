История в датах: 10 августа

10 августа 1524 года в Москве по приказу князя Василия III был основан Новодевичий монастырь, который в первое время часто служил местом ссылки царственных особ женского пола. Сегодня этот памятник московского барокко объявлен достоянием всего человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. На фото: вид на монастырь со стороны Большого Новодевичьего пруда