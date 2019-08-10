История в датах: 10 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
10 августа 1524 года в Москве по приказу князя Василия III был основан Новодевичий монастырь, который в первое время часто служил местом ссылки царственных особ женского пола. Сегодня этот памятник московского барокко объявлен достоянием всего человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. На фото: вид на монастырь со стороны Большого Новодевичьего пруда
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Фото: commons.wikimedia.org
10 августа 1912 года из Санкт-Петербурга отплыла полярная экспедиция лейтенанта Георгия Брусилова. Шхуна «Святая Анна» вскоре была затерта льдами, большая часть экипажа, включая капитана, пропала без вести. История «Святой Анны» легла в основу романа Вениамина Каверина «Два капитана». На фото: шхуна «Святая Анна» возле Благовещенского моста в Санкт-Петербурге перед началом экспедиции
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Фото: Global Look Press
10 августа 1793 года в Париже, во время французской революции, Лувр впервые был открыт для посещения широкой публики. На фото: посетители музея в зале итальянской живописи в 2010 году
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Фото: Getty Images/ullstein bild
10 августа 1897 года немецкий химик Феликс Хоффман впервые получил образцы ацетилсалициловой кислоты, которую можно было применять в медицинских целях, — благодаря ему у человечества появился аспирин. На фото: работа аптеки в Санкт-Петербурге в 1912 году
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Фото: Getty Images/James Nielsen
10 августа 2003 года состоялась «космическая свадьба» — российский космонавт Юрий Маленченко, находясь на орбите, заочно заключил брак с американкой российского происхождения Екатериной Дмитриевой. Для этого на МКС даже доставили обручальное кольцо и фрак. На фото: невеста во время пресс-конференции после церемонии в космическом центре NASA в Техасе
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