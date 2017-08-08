80 лет назад родился Дастин Хоффман. Актер снялся более чем в 70 фильмах и завоевал две премии «Оскар». Первую золотую статуэтку он получил в 1980 году за роль в фильме «Крамер против Крамера», а второй награды удостоился в 1989-м за работу в драме «Человек дождя»