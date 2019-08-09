История в датах: 9 августа

9 августа 1945 года ВВС США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. Это второй (после Хиросимы) из двух случаев боевого применения ядерного оружия за всю его историю. Число погибших оценивалось в 60-80 тыс. человек, однако к настоящему времени превысило отметку в 100 тыс. человек. На фото: ядерный гриб над городом