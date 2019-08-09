История в датах: 9 августа

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Фото: commons.wikimedia.org
9 августа 1714 года русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в своей истории морскую победу во время сражения со шведами у мыса Гангут. На фото: Гангутское сражение, гравюра Маврикия Бакуа
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Фото: Getty Images/Tim Graham
9 августа по всей планете отмечается День коренных народов мира. Праздник появился в 1994 году после первого заседания рабочей группы ООН по коренному населению. На фото: представители восточноафриканского коренного народа масаи
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Фото: ТАСС
9 августа 1942 года, в городской филармонии блокадного Ленинграда прозвучала Симфония №7, часть которой композитор Дмитрий Шостакович написал в осажденном городе. Впоследствии симфония стала известна как «Ленинградская». На фото: дирижер Карл Элиасберг и музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета во время исполнения симфонии
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Фото: commons.wikimedia.org
9 августа 1945 года ВВС США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. Это второй (после Хиросимы) из двух случаев боевого применения ядерного оружия за всю его историю. Число погибших оценивалось в 60-80 тыс. человек, однако к настоящему времени превысило отметку в 100 тыс. человек. На фото: ядерный гриб над городом
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Фото: Global Look Press
9 августа 1173 года на Кафедральной площади Пизы был заложен первый камень будущей Пизанской башни — обнаружив, что первый этаж отклонился от вертикальной оси, архитектор вскоре покинул город, зодчего, готового продолжить работу, удалось найти лишь через 100 лет
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