История в датах: 11 августа

11 августа 1959 года в Москве открылся аэропорт Шереметьево — первым самолетом, который обслужили в этот день в аэропорту, стал Ту-104, прибывший из Ленинграда. На фото: самолет Ту-104Б на летном поле в Шереметьево в августе 1959 года