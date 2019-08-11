История в датах: 11 августа

11 августа 1959 года в Москве открылся аэропорт Шереметьево — первым самолетом, который обслужили в этот день в аэропорту, стал Ту-104, прибывший из Ленинграда. На фото: самолет Ту-104Б на летном поле в Шереметьево в августе 1959 года
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Фото: РИА Новости
11 августа 1973 года по советскому телевидению впервые начали показывать многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Его популярность оказалась так высока, что повторный показ пришлось проводить спустя три месяца после премьеры. На фото: актеры Леонид Броневой в роли Мюллера (слева) и Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
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Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
11 августа 1992 года на аэродроме в Жуковском состоялась первая в истории современной России авиационная выставка «Мосаэрошоу-92». Позднее это мероприятие было переименовано в Международный авиационно-космический салон МАКС. На фото: российский самолет-амфибия (летающая лодка) Бе-200ЧС «Альтаир», производимый на Иркутском авиационном заводе, выполняет демонстрационный полет в первый день работы МАКС-2017
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Фото: архив «ИЗВЕСТИЯ»
11 августа 1957 года в Москве прошла торжественная церемония закрытия VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего под лозунгом «За мир и дружбу». В нем приняли участие 34 тыс. человек из 131 страны мира. На фото: делегаты фестиваля сажают «Сад дружбы»
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