История в датах: 14 августа

14 августа 1917 года последний российский император Николай II (после отречения — просто Николай Романов) покинул Царское Село и вместе с семьей отправился в ссылку в Тобольск. За ними также добровольно последовала часть свиты. На фото: Николай II с цесаревичем Алексеем пилят дрова во время ссылки в Тобольске в 1917 году