История в датах: 14 августа

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Фото: commons.wikimedia.org/Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University
14 августа 1917 года последний российский император Николай II (после отречения — просто Николай Романов) покинул Царское Село и вместе с семьей отправился в ссылку в Тобольск. За ними также добровольно последовала часть свиты. На фото: Николай II с цесаревичем Алексеем пилят дрова во время ссылки в Тобольске в 1917 году
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Фото: Getty Images
14 августа 1930 года в СССР было принято постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении» — с этого момента мальчики и девочки в возрасте от 8 до 15 лет должны были в обязательном порядке получить образование на уровне первых четырех классов. На фото: ученики младшей школы на занятиях в 1945 году
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Фото: ТАСС/Олег Власов, Сергей Мамонтов
14 августа 1992 года грузинские военные подразделения вошли на территорию Абхазии — началась грузино-абхазская война, которая окончательно прекратится лишь с подписанием в Москве соглашения о прекращении огня в мае 1994 года. На фото: последствия боев на улицах города Гагра
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
14 августа 1937 года в СССР впервые были введены больничные листы — соответствующее постановление было подписано в конце июля, а в августе его утвердили во Всероссийском совете профсоюзов и в Наркомздраве. На фото: медсестра Новолуговской сельской амбулатории оформляет больничный лист нового образца, Новосибирская область, 2011 год
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Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
14 августа 1992 года в Бурятии был образован Джергинский заповедник — он располагается в верховьях реки Баргузин и благодаря труднодоступности этой горной местности почти не пострадал от деятельности человека
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