Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает в понедельник, 7 августа, что право на туристическое управление островом Большой Уссурийский получила китайская корпорация «Кан Хи».

Остров расположен в районе Хабаровска в приграничной зоне. В сообщении РСТ уточняется, что китайская компания «займется разработкой турпрограмм, привлечением туристов и продажей этого турпродукта через свои офисы в КНР».

Соглашение с китайской компанией подписало Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии, напоминает ТАСС.