Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И подчеркнул, что КНР и страны АСЕАН одобрили в воскресенье рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

В 2012 году Китай и страны АСЕАН подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море. Она предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств.

У Китая и нескольких стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Америки для эскалации напряженности в регионе.