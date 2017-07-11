Хабаровский перевозчик получит в ближайшее время партию экологически чистых автобусов, функционирующих на газе. Семь новых машин, произведенных в России, будут курсировать по маршруту № 8.

Обновление городского автобусного парка стало возможным благодаря местному бизнесмену. Вторая закупка машин на газе состоится уже за счет муниципалитета, на эти цели выделят более 50 млн рублей. Сейчас экологически чистый транспорт в приоритете у властей, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Автобусы длиной 12 м рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров. Покупка новых трамваев и троллейбусов в этом году не планируется.