МИД: Москва ответит на враждебные выпады США
Москва ответит на враждебные выпады, включая высылку США дипломатов и захват дипсобственности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
«Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.
При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он всё же подписал его.