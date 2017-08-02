США готовят ответ на решение России запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Вашингтон рассматривает возможные варианты.

Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

«Мы рассматриваем наши опции и возможные следующие шаги. Сейчас у нас нет решений для того, чтобы о них объявить, как мы будем отвечать на эту российскую акцию», — заявила дипломат.

Россия в ответ на санкции США закрыла доступ к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Решение вступило в силу 1 августа.

Кроме того, российские власти потребовали от США сократить численность американских дипломатов до 455 человек.