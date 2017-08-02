Подписание президентом США Дональдом Трампом закона о новых антироссийских санкциях «де-факто ничего не меняет», поскольку ранее РФ приняла ответные меры.

«Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для Москвы подписание документа Трампом «не стало новостью», поскольку законопроект был принят и так или иначе вступил бы в силу.

Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в среду, 2 августа, несмотря на то что подверг критике принятый конгрессом документ.

По мнению американского президента, он лишает США возможности заключать хорошие сделки и сближает Россию, Китай и Северную Корею.