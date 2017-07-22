В Мосуле была задержана 16-летняя жительница Германии, которая воевала на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). Об этом сообщает прокуратура Дрездена.

Отмечается, что девушка была замечена иракскими военными при освобождении города от террористов. В прокуратуре заявили, что личность немки уже установлена, ранее она проживала в городе Пульсниц под Дрезденом. На данный момент девушке оказывается помощь сотрудниками посольства ФРГ в Ираке.

Известно, что школьница пропала летом 2016 года после принятия ислама. Выяснилось, что она вела переписку с членами группировки.