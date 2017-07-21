Американские власти ввели санкции в отношении гражданина России Барханоева, которого обвиняют в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство», передает «РИА Новости».

Очевидно, речь идет о Малике Руслановиче Барханоеве — 25-летнем уроженце станицы Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии, которого накануне включил в свой антитеррористический санкционный список Совет Безопасности ООН. В настоящее время этот гражданин РФ находится в розыске и, по имеющейся у правоохранителей информации, может принимать участие в боевых действиях на сирийской территории на стороне боевиков «Исламского государства».

В ингушской полиции располагают данными о том, что Барханоев покинул Россию в сентябре 2014 года, вылетев из Ростова-на-Дону в Стамбул, а оттуда при посредничестве некоего «проводника» пересек границу с Сирией, где прошел подготовку в тренировочном лагере террористов.

«В бандгруппе выполняет функции «штурмовика», известен под кличками Сайфуддин, Сайфуддин аль-ингуши и др.», — уточняется в оперативной информации ГУ МВД по Республике Ингушетия.