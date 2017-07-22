Американские власти доставили из Испании в США Али Шарафа Дамаче, который подозревается в сотрудничестве с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), а также в заговоре против автора мультфильма о пророке Мухаммеде, передает в пятницу издание The New York Times.

По данным газеты, власти США предполагают, что Дамаче был рекрутером «Аль-Каиды» и участвовал в заговоре против шведского мультипликатора, изобразившего пророка Мухаммеда в своих мультфильмах.

Обвинения Дамаче были предъявлены в пятницу федеральным судом штата Филадельфия. Как отмечает издание, этот факт совместно с фактом содержания Дамаче в обычной тюрьме может означать, что президент США Дональд Трамп отступает от собственного обещания содержать всех иностранных террористов в Гуантанамо. Ранее сообщалось, что подозреваемый имеет двойное гражданство Ирландии и Алжира.