Американский генерал Рэймонд Томас в пятницу подтвердил, что ЦРУ прекратило программу помощи сирийской оппозиции. Однако это решение, по словам военачальника, не является «подарком» России.

Томас добавил, что американские подразделения хотели добиться результативности, и добавил, что данное решение далось тяжело.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу Центрального разведывательного управления по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада.