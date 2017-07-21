Два гражданина Израиля погибли, еще двое ранены во время нападения палестинца, вооруженного ножом, передает пресс-служба израильской армии.

Уточняется, что злоумышленник проник в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. «Террорист проник в частный дом в поселении Неве-Цуф, северо-западнее Рамаллаха, и нанес ножевые ранения четверым израильским гражданам. Двое из них скончались от ран», — говорится в сообщении.

По данным военных, один из пострадавших был направлен в больницу, второму оказана помощь на месте. Нападавший был застрелен.