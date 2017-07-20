На сирийско-израильской границе будет открыт медицинский центр, где жителей страны будут лечить врачи-добровольцы со всего мира.

Авторами этой инициативы явились израильские военные. Об этом журналистам сообщил представитель командования северного округа Армии обороны Израиля.

Стройка даже не началась, но военный обещает, что через две недели здесь уже будет работать поликлиника под управлением гуманитарных организаций. «Мы надеемся, что, если все получится, то эстафету у первопроходцев примут и другие НКО», — говорит он.