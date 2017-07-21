Египет призвал израильские власти к немедленному прекращению насилия против палестинцев в Иерусалиме.

В специальном заявлении МИД Египта выразил «глубокую обеспокоенность последствиями, к которым могут привести нынешние события в Иерусалиме, и тревогу по поводу жертв и пострадавших среди мирных палестинцев в результате применения полицией чрезмерной силы».

Также ведомство указало на необходимость уважения Израилем «прав палестинцев свободно совершать религиозные обряды».

Напомним, запрет на посещение пятничной молитвы в мечети на Храмовой горе в Иерусалиме стал причиной столкновений между палестинцами и израильской полицией.

Ранее сообщалось как минимум о трех погибших и более чем 140 раненых.