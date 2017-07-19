Цифровая экономика вошла в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации.

«Включить направление «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года», — говорится в протоколе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, глава государства поручил кабмину определить и утвердить механизмы, источники и объемы финансирования планов мероприятий программы «Цифровая экономика» до 31 октября 2017 года.

На заседании, которое состоялось 5 июля, Путин также призвал добиться технологического цифрового рывка в российской экономике, отметив, что на развитие этого сектора в 2018 году будет выделено 200 млрд рублей.

Стоит отметить, что тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2017 в июне этого года.