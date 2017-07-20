Адольфа Гитлера пытались убить десятки раз. По некоторым данным, было совершено не меньше 40 попыток лишить фюрера жизни. Но каждый раз покушения терпели неудачу. Причины были разными: отсутствие продуманного плана у заговорщиков-одиночек, осторожность самого Гитлера, а порой и простая случайность. Так, 20 июля 1944 года была проведена, наверное, самая дерзкая попытка свергнуть фюрера. Тогда на судьбу Второй мировой повлияло не что иное, как деревянная тумба.

Операция «Валькирия»

К лету 1944 года ситуация складывалась не в пользу Германии. Но до тех пор, пока фюрер оставался у руля, о капитуляции не было и речи. Сложившейся обстановкой решили воспользоваться заговорщики, планировавшие антинацистский переворот.

План «Валькирия» был придуман немцами в начале войны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций резервная армия каждого из округов должна была взять под охрану ключевые объекты инфраструктуры. Стратегия, одобренная самим фюрером, была разработана генералом Фридрихом Ольбрихтом. Но после знакомства с участником антигитлеровского заговора, генералом Хеннингом фон Тресковом, он решил использовать план в иных целях — для свержения Гитлера и захвата власти в стране.

Фото: Getty Images/ullstein bild Клаус фон Штауффенберг

Исполнителем операции стал полковник Клаус фон Штауффенберг, который во время войны в Северной Африке лишился кисти правой руки и глаза. Первую попытку пытались осуществить 11 июля на совещании, проводимом по приказу Гитлера в Берхтесгадене. Но фюрер на встречу не пришел, поэтому выполнение миссии отложили.

Ждать пришлось недолго. 20 июля Штауффенберг отправился в одну из ставок Гитлера под названием «Волчье логово». У полковника при себе было два портфеля: в одном бумаги, во втором — взрывчатка. На совещании Штауффенберг попросил дать ему место возле Гитлера, сославшись на проблемы со слухом, и в паре метров от фюрера расположил бомбу. Под предлогом телефонного разговора он вышел из комнаты и активировал взрывчатку. Но дальнейшая реализация плана «Валькирия», предполагавшего захват власти и формирование временного правительства, не удалась. После выхода Штауффенберга полковник Франц Брандт пересел ближе к Гитлеру и переставил портфель по другую сторону массивной тумбы. В результате взрыва погибли четыре человека. Однако фюрера среди них не было. В тот же вечер Штауффенберг и Ольбрихт были расстреляны.

Любимая актриса Гитлера

В 1920 году после развода с мужем актриса Ольга Чехова решила попробовать свои силы за рубежом. Реализовать творческие амбиции она собиралась в Германии, где дебютировала в фильме «Замок Фогелед». Карьера шла в гору. Спустя годы Чеховой даровали звание государственной актрисы Третьего рейха, и уже в начале 1930-х она стала звездой немецкого кино. Тогда же появились слухи, что поклонником актрисы был сам фюрер. Ее приглашали на престижные мероприятия, она общалась с возлюбленной Гитлера Евой Браун, и у нее был прямой выход на рейхсмаршала Германа Геринга — подручного Гитлера и по совместительству страстного любителя искусства.

Фото: Getty Images/ullstein bild Ольга Чехова

Согласно одной из версий, до переезда в Германию Чехову вызвали в ОГПУ «для консультации» и в период войны она добывала сведения для советской разведки. С ее помощью хотели даже организовать покушение на Гитлера, но против операции выступил Сталин. По некоторым сведениям, в операции также должен был участвовать князь Радзивилл, побывавший в 1939 году в советском плену. С помощью немецкой аристократии он вместе с Чеховой должен был обеспечить советскому агенту прикрытие и предоставить ему прямой выход к Гитлеру. В качестве оружия вновь планировали использовать взрывчатку. Но Сталин отказался от этой идеи, испугавшись, что преемники фюрера заключат за спиной СССР мир с Великобританией и США.

Покушение в годовщину «Пивного путча»

Однако помощь Чеховой могла бы даже не понадобиться, окажись попытка покушения Георга Эльзера в ноябре 1939 года результативной. «Я хотел своим поступком предотвратить гораздо большее кровопролитие», — сказал на допросе пойманный фашистами немец.

Фото: Getty Images/ullstein bild Разрушения в пивной «Бюргербройкеллер» после покушения на Гитлера 8 ноября 1939 года

8 ноября 1939 года, в годовщину «Пивного путча», Гитлер выступил в Мюнхене с традиционной речью, не подозревая, что в колонне перед трибуной спрятана бомба с часовым механизмом. Тиканье часов заглушал корпус из пробкового дерева. Гитлер каждый год начинал и заканчивал выступление в одно и то же время. Но в этот раз он, спеша вернуться в Берлин, ограничился кратким приветствием, поэтому завершил речь на несколько минут раньше.

Раздался взрыв. Семеро были убиты, около 60 человек оказались ранены. Эльзера вскоре поймали, однако фюрер вопреки ожиданиям не расправился с заговорщиком, а заключил его в концлагерь. Там он просидел почти всю войну, пока 9 апреля 1945 года, за 20 дней до освобождения лагеря, его не расстреляли.

Операция «Фоксли»

Британские спецслужбы придумали около десятка планов уничтожения Гитлера. Некоторые из них были весьма необычными: например, с помощью гипноза заставить соратника фюрера Рудольфа Гессе, взятого в плен в Великобритании, убить немецкого диктатора. Рассматривался также вариант со смертельным ядом: отравить свежее молоко, поставляемое ежедневно в его резиденцию, или питьевую воду в вагоне, в котором должен был находиться фюрер.

Но спецслужбы в итоге предпочли куда более обычный вариант — использование снайпера. Узнав у одного из пленных о перемещениях Гитлера, они выработали план: группа военных, бегло говорящих по-немецки и одетых в форму врага, должна десантироваться неподалеку от резиденции фюрера в окрестностях Бегхофа, подобраться максимально близко к месту, где Гитлер совершает утренние прогулки, и совершить меткий выстрел. Сориентировать их на местности взялся один из местных жителей, завербованный союзниками.

К концу 1944 года подготовка операции была полностью завершена. Но план так и не был осуществлен — по приказу британских военачальников. Германия к тому времени уже потерпела ряд крупных поражений, и, по их мнению, физическое устранение фюрера не лучшим образом отразилось бы на ходе и без того успешно складывающейся войны. Его место мог занять идейный преемник, а канонизация фюрера как мученика — поднять моральный дух фашистов. О схожей операции задумывались американские спецслужбы, но и президент Рузвельт, последовав примеру Черчилля, отказался от этой затеи.