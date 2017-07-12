Законопроект о лишении российского гражданства за терроризм приняли в Госдуме во втором чтении. Согласно документу, также вводится обязанность приносить присягу при вступлении в гражданство России.

Документ прошел чтение в нижней палате парламента в среду, 12 июля. Известно, что за проголосовали 404 депутата, еще двое воздержались. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», решение о гражданстве РФ может быть отменено, в случае если его заявитель предоставил заведомо ложные сведения, то есть не собирался нести установленные законодательством России обязанности, а целью приобретения гражданства страны «являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ».

Кроме того, пишет RT, поправки ко второму чтению законопроекта устанавливают упрощенную процедуру получения российского гражданства и вида на жительства для украинских граждан.