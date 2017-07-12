Пакет законопроектов о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ Госдума приняла в окончательном чтении. Нарушение закона предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Таким образом, вне закона окажутся разработчики вредоносных программ для кибератак на КИИ. Также пакет законопроектов предусматривает меры по обеспечению безопасности и полномочия государственных органов по этом вопросу, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости». Предусмотрены также права, обязанности и ответственность лиц, которые владеют КИИ на праве собственности или на другом законном основании.

Предполагается также наделить правом утверждения дополнительных требований по обеспечению безопасности значимых КИИ государственные органы, государственные корпорации и ЦБ РФ.