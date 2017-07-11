Финансовая система России достаточно открыта для киберугроз и беззащитна перед ними. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

«Очевидно, что мы сегодня попали в новый мир и, скорее всего, не успеваем реагировать на эти риски. Я бы сказал, что наша финансовая система, несмотря на то что она немножко впереди по цифровизации идет, чем другие отрасли, в общем и целом тоже открыта и беззащитна», — приводит слова Кудрина ТАСС.

Алексей Кудрин отметил, что сейчас в России необходимо развивать противодействие киберугрозам и корпоративное управление.

Напомним, 27 июня вирус-вымогатель Petya атаковал IT-системы в нескольких странах мира. На Украине пострадали правительственные учреждения, объекты инфраструктуры и коммерческие компании. В России объектами кибератаки оказались компьютерные сети «Башнефти», «Роснефти», группы Evraz и ряда коммерческих банков. За разблокировку компьютера необходимо было заплатить $300 в биткоинах.