Нижняя палата парламента РФ одобрила введение присяги при приеме иностранцев в гражданство России. Об этом пишет ТАСС.

Присягу должны будут приносить лица, желающие получить российское гражданство и достигшие 18-летия. Предполагается, что паспорт гражданина РФ будет вручаться сразу после произнесения текста присяги.

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года, в случае окончательного одобрения поправки к закону «О гражданстве РФ».