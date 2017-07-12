Министерство финансов выступило с инициативой запретить производство и реализацию энергетиков, содержащих алкоголь, в России. Ведомство подготовило соответствующие поправки в готовящийся законопроект о совершенствовании производства и оборота спиртосодержащей продукции в РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Исключение составляет продукция, поставляемая на экспорт, отмечают авторы поправок.

Также в Минфине предложили распространить действие Единой государственной автоматизированной системы (ЕГАИС) на спиртосодержащие лекарства и медицинские препараты.