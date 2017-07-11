Министерство финансов России предлагает установить размер платы за лицензию на розничную торговлю алкоголем в зависимости от количества точек продаж.

Эта мера содержится в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Сейчас стоимость лицензии на торговлю алкоголем составляет 65 тыс. рублей в год, он одинаков как для крупной торговой сети, так и для отдельных торговых точек.