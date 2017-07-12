Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России в 10 трлн рублей ежегодно.

Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо уплачиваются частично. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018–2020 годы», подготовленных Минфином.

Из-за этого в министерстве считают, что при расширении возможностей налогового администрирования есть риск того, что экономика начнет сталкиваться с проблемой субоптимальности структуры налоговой нагрузки.

При этом переход из серой зоны в белую также может оказаться болезненным из-за повышенной нагрузки прямых налогов на труд.

«Поэтому целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — изменить структуру налоговой нагрузки, снизив ставки прямых налогов на труд и повысив ставки косвенных налогов», — сказано в документе.

Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов. Это может существенно облегчить жизнь бизнесу.