На 9% снизилось производство колумбийского кофе в июне 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем 2016-го. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Национальной федерации производителей кофе Колумбии, которая является одним из основных игроков на мировом кофейном рынке.

В июне было собрано 1,05 млн 60-килограммовых мешков кофе арабика по сравнению с 1,16 млн мешков в июне прошлого года. Причиной стал неурожай из-за отставания в цветении кофейных кустов в период между июнем и октябрем 2016 года.

Впрочем, на объеме экспорта это не сказалось: в июне 2017-го Колумбия продала на внешний рынок 964 тыс. мешков кофе, что на 3% выше показателей июня 2016-го.