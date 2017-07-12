12 июля 2005 года на престол вступил князь Монако Альбер II. Князь известен своей любовью к спорту — он четыре раза участвовал в Олимпийских играх как бобслеист, а также играет в футбол, гандбол, занимается легкой атлетикой, дзюдо и плаванием. На фото: Альбер II во время церемонии вступления на престол