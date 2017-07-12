История в датах: 12 июля
12 июля 1941 года СССР и Великобритания подписали соглашение о совместных действиях в войне против Германии. Этот документ стал началом формирования антигитлеровской коалиции. На фото: Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль во время конференции «большой тройки» в 1943 году в Тегеране
12 июля отмечает свой день рождения пионерский лагерь «Орленок». Лагерь, основанный в 1960 году, ежегодно посещает около 20 тыс. детей в возрасте от 11 до 16 лет. На фото: отряд пионеров в лагере в 1973 году
12 июля 1917 года в ходе Первой мировой войны впервые в истории в качестве боевого отравляющего вещества был применен горчичный газ, или иприт. Его использовала Германия против англо-французских войск у бельгийского города Ипра — откуда и появилось название газа. На фото: французские солдаты в защитных костюмах
12 июля ежегодно отмечается международный праздник скандинавских стран — День фьорда. Фьорды — это мелководные заливы с невысокими, но скалистыми и крутыми берегами. На фото: Гейрангер-фьорд в Норвегии
12 июля 2005 года на престол вступил князь Монако Альбер II. Князь известен своей любовью к спорту — он четыре раза участвовал в Олимпийских играх как бобслеист, а также играет в футбол, гандбол, занимается легкой атлетикой, дзюдо и плаванием. На фото: Альбер II во время церемонии вступления на престол
12 июля 1962 года состоялся первый концерт легендарной английской группы The Rolling Stones. Название группы предложил гитарист Брайан Джонс, когда услышал песню Rolling Stone Мадди Уотерса, американского блюзмена. На фото: участники группы в 1964 году