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История в датах: 10 июля

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

10 июля 1703 года началось строительство Петропавловского собора. Высота сооружения составляет 122,5 м, и до 2012 года оно считалось самым высоким зданием Санкт-Петербурга

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

10 июля 2011 года на Волге затонул теплоход «Булгария». В результате трагедии из 201 человека, находившегося на борту, 122 погибли, 79 удалось спастись

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский

10 июля родились Юрий Стоянов (1957) и Илья Олейников (1947). В апреле 1993-го с их участием вышел первый выпуск передачи «Городок». В ноябре 2012-го Олейников скончался, и работа над проектом была прекращена 

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Фото: РИА Новости

10 июля 1877 года завершилась героическая оборона русскими войсками крепости Баязет. На фото: репродукция рисунка 1877 года. Вид на город Баязет и цитадель, в которой русские войска выдержали осаду во время Русско-турецкой войны 

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Фото: commons.wikimedia.org

10 июля 1935 года было принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». Согласно плану, столица должна была превзойти все города мира по высоте главного здания и венчающей скульптуры: речь шла о Дворце Советов и скульптуре Владимира Ленина
 

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