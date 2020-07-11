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История в датах: 11 июля

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. В этот день в 1987 году численность населения Земли превысила 5 млрд человек

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Фото: Getty Images/Adam Guz

11 июля 1995 года произошло одно из самых трагических событий войны в Югославии — геноцид в Сребренице, в ходе которого было убито более 8000 мужчин из числа боснийских мусульман. На фото: женщина во время церемонии перезахоронения жертв в 2015 году

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Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

11 июля 1990 года в СССР прошла первая Всесоюзная политическая забастовка шахтеров. На фото: шествие бастующих горняков по улицам Воркуты

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

11 июля 1998 года в Москве открылись Первые Всемирные юношеские игры. Соревнования в официальной программе прошли по 15 видам спорта, в них участвовали 4676 спортсменов-юниоров

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Фото: Getty Images/Dominique Charriau

11 июля 1934 года родился Джорджио Армани — знаменитый итальянский модельер и предприниматель. На фото: Армани во время показа осенне-зимней коллекции на Неделе высокой моды в Париже в 2016 году

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