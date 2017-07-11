США не располагают достоверной информацией о гибели лидера «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакра аль-Багдади, сообщил во вторник официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

Как передает Reuters, ранее во вторник Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в его распоряжении имеются подтвержденные данные о ликвидации аль-Багдади.

16 июня Минобороны РФ обнародовало фотографию, подтверждающую уничтожение командного пункта ИГ в южном предместье Ракки. По предварительным данным, в результате удара российских самолетов Су-35 и Су-34 был уничтожен лидер ИГ Ибрагим Абу Бакр аль-Багдади.