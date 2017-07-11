Министр иностранных дел России Сергее Лавров заявил, что в Москве позитивно оценивают освобождение иракского Мосула от террористов ИГ (организация запрещена в России).

«Мы, конечно, рады тому, что ИГ нанесено поражение», — сказал он журналистам в кулуарах неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе во вторник, 11 июля.

В минувшее воскресенье премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов. Наземная военная операция по освобождению города началась 17 октября 2016 года.