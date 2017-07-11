Президент США Дональд Трамп заявил о больших победах над группировкой ИГ (запрещена в РФ). Ранее террористическая группа признала гибель главаря Абу Бакра аль-Багдади, о которой некоторое время назад сообщили СМИ.

«Большие победы в борьбе против ИГ!» — написал Трамп на своей странице в Twitter. Что конкретно имеется в виду, политик не уточнил.

В середине июня в Минобороны РФ сообщили о ликвидации главаря ИГ. По данным российского военного ведомства, он был уничтожен в конце мая в результате российского авиаудара.