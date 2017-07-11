Губернский лицей для одаренных детей в Пскове заработает с 1 октября 2017 года.

Как сообщает ИА FlashNord, образовательное учреждение начнет прием документов на базе подготовительного отделения института непрерывного образования Псковского государственного университета (ПсковГУ) с 1 сентября. Занятия будут проводиться на базе университета в формате лицейских классов.

Образовательная программа рассчитана на обучение по двум направлениям: химико-биологическому и информационно-математическому. Она подразумевает углубленное изучение химии, биологии, информатики, математики учениками 9-х классов, куда включены образовательные и учебно-проектные модули.

Программа также предполагает возможность обучения в дистанционной форме для учеников, проживающих в дальних районах региона.