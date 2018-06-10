Прямой эфир

История в датах: 10 июня

Первый рейс «Красной стрелы», день рождения «Союзмультфильма» и первый патент на шариковую ручку
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС/Иван Крутов

10 июня 1931 года между Москвой и Ленинградом начал курсировать легендарный поезд «Красная стрела». Поначалу состав был синего цвета, его перекрасили в фирменный красный только в 1962 году

На весь экран
Фото: ТАСС/Виталий Созинов

10 июня 1936 года был основан «Союздетмультфильм» — крупнейшая российская киностудия мультипликационных фильмов. Позднее ее переименовали в «Союзмультфильм». Именно там были созданы такие известные мультфильмы, как «Маугли», «Золотая антилопа», «Малыш и Карлсон»

На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org

10 июня 1943 года американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретателем которой был венгр Ласло Биро. Одними из первых такими ручками стали пользоваться британские ВВС — ведомство выкупило для них патент

На весь экран
Фото: ТАСС/Михаил Медведев

10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, поставляющий оружие русской армии на протяжении уже двух веков. В 1812 году завод поставил русской армии свыше 6 тысяч ружей и с тех пор ни одно сражение не проходило без использования продукции завода. Сегодня он известен всему миру по именем Концерна «Калашникова»

Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017