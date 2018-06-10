История в датах: 10 июня
10 июня 1931 года между Москвой и Ленинградом начал курсировать легендарный поезд «Красная стрела». Поначалу состав был синего цвета, его перекрасили в фирменный красный только в 1962 году
10 июня 1936 года был основан «Союздетмультфильм» — крупнейшая российская киностудия мультипликационных фильмов. Позднее ее переименовали в «Союзмультфильм». Именно там были созданы такие известные мультфильмы, как «Маугли», «Золотая антилопа», «Малыш и Карлсон»
10 июня 1943 года американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку, изобретателем которой был венгр Ласло Биро. Одними из первых такими ручками стали пользоваться британские ВВС — ведомство выкупило для них патент
10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, поставляющий оружие русской армии на протяжении уже двух веков. В 1812 году завод поставил русской армии свыше 6 тысяч ружей и с тех пор ни одно сражение не проходило без использования продукции завода. Сегодня он известен всему миру по именем Концерна «Калашникова»