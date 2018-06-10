История в датах: 10 июня

10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, поставляющий оружие русской армии на протяжении уже двух веков. В 1812 году завод поставил русской армии свыше 6 тысяч ружей и с тех пор ни одно сражение не проходило без использования продукции завода. Сегодня он известен всему миру по именем Концерна «Калашникова»